Ο Snoop Dogg με τη φανέλα της Σουόνσι - Νέα εποχή για τους «Κύκνους»

Απροσδόκητη, αλλά εκρηκτική. Η παρουσίαση της νέας εντός έδρας εμφάνισης της Σουόνσι Σίτι έγινε viral στα βρετανικά social media, με πρωταγωνιστή τον Snoop Dogg!

Ο θρύλος της hip-hop φωτογραφήθηκε με τη νέα φανέλα της ουαλικής ομάδας, σε μια συνεργασία που κανείς δεν περίμενε. Οι Αμερικανοί ιδιοκτήτες του συλλόγου δείχνουν αποφασισμένοι να εκτοξεύσουν την αναγνωρισιμότητα της Σουόνσι διεθνώς, και αυτό είναι μόνο η αρχή.

Τα βρετανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως ο ράπερ δεν θα περιοριστεί σε ένα απλό promo, αλλά υπάρχουν έντονες φήμες για πιο ενεργό ρόλο και πιθανή επένδυση του Snoop Dogg στην ομάδα.

Η φημολογία ενισχύεται από την είσοδο του Λούκα Μόντριτς στο μετοχικό σχήμα της Σουόνσι νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος. Η επιστροφή στην Premier League, επτά χρόνια μετά.

Και φυσικά, δεν έλειψαν οι.... ατάκες. Σε ανάρτησή του στο X (Twitter), ο Snoop "πικάρισε" την Ρέξαμ των Ράιαν Ρέινολντς και Ρομπ ΜακΈλενι, γράφοντας:

«Nuthin' But A Wales Thang, the Jacks are ready. We're the Pride of Wales».