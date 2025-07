Νέα «σελίδα» στη Λέστερ, ανέλαβε ο Μάρτι Σιφουέντες

Η Λέστερ έλυσε τη συνεργασία με τον Ρουντ Φαν Νίστελροϊ, μετά τον υποβιβασμό στη δεύτερη κατηγορία του αγγλικού πρωταθλήματος, τερματίζοντας στην 18η θέση της Premier League τη σεζόν 2024/2025.

«Πρόκειται για έναν φανταστικό σύλλογο με περήφανη ιστορία και είναι προνόμιο για μένα να μου ζητείται να βοηθήσω στη συγγραφή του επόμενου κεφαλαίου», δήλωσε ο Μάρτι Σιφουέντες στην ιστοσελίδα του συλλόγου. Ο νεαρός προπονητής είχε δουλέψει προηγουμένως στη Χάμαρμπι, την οποία οδήγησε στον τελικό Κυπέλλου Σουηδίας και στην πρόκριση στο Conference League, ενώ τον Οκτώβριο του 2023 ανέλαβε την ΚΠΡ.

Η ομάδα του Λονδίνου είχε θέσει σε «αργία» τον Σιφουέντες από τον περασμένο Απρίλιο, λίγο πριν το τελευταίο ματς της σεζόν της Championship, όπου τερμάτισε στην 15η θέση, επτά βαθμούς μακριά από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Αυτό, όμως, δεν στάθηκε εμπόδιο να αναλάβει μια ιστορική ομάδα, η οποία θα ξεκινήσει την πορεία της, εντός έδρας, απέναντι στη Σέφιλντ Γουένσντεϊ στις 10 Αυγούστου.

