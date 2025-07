Πορεία οπαδών της Κρίσταλ Πάλας κατά UEFA και… Μαρινάκη!

Πρωτοφανή πράγματα στο Λονδίνο, όπου εκατοντάδες οπαδοί της Κρίσταλ Πάλας βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για την απόφαση της UEFA να «υποβιβάσει» τους Λονδρέζους στο Conference League, θεωρώντας ότι υπάρχει κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς με την Λιόν που βρίσκεται ήδη στην League phase του Europa League.

Αν η απόφαση δεν αλλάξει στο CAS, τότε την θέση των Κυπελλούχων Αγγλίας στην League phase του Europa League, θα πάρει η Νότιγχαμ Φόρεστ, κάτι που έχει εξοργίσει τους οπαδούς της Κρίσταλ Πάλας.

Η πορεία κατέληξε έξω από το Σέλχαρστ Παρκ και τα υβριστικά συνθήματα εκτός από την UEFA, αφορούσαν προσωπικά και τον πρόεδρο της Νότιγχαμ, Βαγγέλη Μαρινάκη, τον οποίο θεωρούν υπεύθυνο για αυτή την εξέλιξη, αφού η Φόρεστ ήταν αυτή που με επιστολή στην ευρωπαϊκή ομοσπονδία είχε ζητήσει την τιμωρία της Κρίσταλ Πάλας.

Crystal Palace fans send a message to UEFA as they march to Selhurst Park pic.twitter.com/JA4uI107Q8