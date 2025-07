«Χρυσό» deal για τον παιχταρά της Σλάβια Πράγας!

Κάτοικος Λονδίνου είναι πλέον ο Ελ-Χατζί Μαλίκ Ντιούφ, ο οποίος ανακοινώθηκε και επίσημα από την Γουέστ Χαμ. Ο 20χρονος Σενεγαλέζος αριστερός μπακ που αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από την Σλάβια Πράγας για λιγότερο από δύο εκατομμύρια ευρώ από την νορβηγική Τρόμσο, πωλήθηκε για 22 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που μπορεί να αυξηθεί κι άλλο ανάλογα με τα μπόνους!

Ο Ντιούφ αγωνίστηκε φέτος απέναντι στον ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση της Τούμπας και το ποσό της πώλησης του αποτελεί ρεκόρ για την ιστορία του τσέχικου ποδοσφαίρου.

West Ham United is delighted to announce the signing of Senegal international El Hadji Malick Diouf ⚒️