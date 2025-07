Πρόσθεσε και Γκασαμά στα «φτερά» η Ρέιντζερς

Σε μια περίοδο που η Ρέιντζερς ψάχνει λύσεις στις υποθέσεις των Ντέσερς και Ιγκαμάν, ο Τζέιντι Γκασαμά είναι η επόμενη μεταγραφική κίνηση στο «καυτό» καλοκαίρι της.

Μπορεί να είναι καθαρός winger, όμως έχει την ευχέρεια να καλύπτει την κορυφή της επίθεσης, κάτι που απέδειξε στη Σέφιλντ Γουένσντεϊ με 12 γκολ - 4 ασίστ σε 84 αγώνες.

«Αφετηρία» στην καριέρα του η ακαδημία της Μπρεστ, όμως γαλουχήθηκε στο πρόγραμμα της Παρί Σεν Ζερμέν, κάνοντας μια σημαντική μεταγραφή στα 22 χρόνια του.

Το ποσό που δόθηκε στους Άγγλους ανέρχεται στα 2,4 εκατ. ευρώ, ενώ ο Μαυριτανός με γαλλική υπηκοότητα υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με τους «Τζερς».

