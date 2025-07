Ρομάνο: «Στο... ραντάρ της Ρέιντζερς ο Εμπουγιάμπα» (pic)

Η Ρέιντζερς συνεχίζει να διαμορφώνει το ρόστερ της ενόψει της νέας σεζόν, η οποία ξεκινάει και επίσημα στις 22 Ιουλίου, όταν οι Σκωτσέζοι θα υποδεχθούν στο Ibrox τον Παναθηναϊκό για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Μια από τις προτεραιότητες του Ράσελ Μάρτιν λοιπόν είναι η ενίσχυση στην άμυνα και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρει ότι η Ρέιντζερς ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Χαβιέρ Εμπουγιάμπα, τον οποίο πάντως εξετάζει και η Γάνδη, αλλά και αγγλικές ομάδες.

Ο 23χρονος Ολλανδός στόπερ μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με την Φόλενταμ και η μεταγραφή του θα κοστίσει γύρω στις 500 χιλ. ευρώ, αφού δεν έχει πρόθεση να επεκτείνει την συνεργασία του με τον σύλλογο.

Η ανάρτηση του Ρομάνο:

🚨🇳🇱 Volendam defender Xavier Mbuyamba, on the radar of Rangers and Gent.



Volendam have opened the door to a sale of former Chelsea defender with €500k price tag after he refused to extend his current contract. English clubs keen as well. pic.twitter.com/7VJ1xiv9UY