«Γαλατασαράι, Μπεσίκτας και Σαουδάραβες ενδιαφέρονται για Λαμέλα»

Δύσκολα θα παραμείνει στο ρόστερ της ΑΕΚ ο Έρικ Λαμέλα, αν και το όνομά του δεν βρισκόταν σε αυτά των «κομμένων» που ανακοίνωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Η περίπτωση του Αργεντινού άσου είναι πιο περίπλοκη για την Ένωση, μιας και έχει συμβόλαιο έως το 2027 με ιδιαίτερα υψηλές αποδοχές.

Ωστόσο ήδη υπάρχει ενδιαφέρον για τον 33χρονο άσο, καθώς η Γαλατασαράι και η Μπεσίκτας εξετάζουν την περίπτωσή του, αλλά και σύλλογοι από τη Σαουδική Αραβία, όπως αναφέρει το tranferfeed.com.

Αναλυτικά σημειώνεται: «Ο Έρικ Λαμέλα βρίσκεται σε ανοιχτή επικοινωνία με τον Χαβιέ Ριμπάλτα και τους εκπροσώπους του, προκειμένου να βρεθεί λύση για το συμβόλαιό του και την αποχώρησή του από την ΑΕΚ. Η Γαλατασαράι και η Μπεσίκτας έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον Λαμέλα, παρακολουθώντας στενά την κατάσταση, αλλά καμία ομάδα δεν έχει καταφέρει ακόμα να τον δελεάσει. Επιπλέον, σύλλογοι από τη Σαουδική Αραβία έχουν κάνει επικερδείς προτάσεις, αλλά δεν έχουν λάβει θετική απάντηση από τον Λαμέλα. Το Transfermarkt υπολογίζει αυτή τη στιγμή την αγοραστική του αξία στα 1,20 εκατ. ευρώ»

