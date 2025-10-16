Ράφα Μπενίτεθ: Σαράντα χρόνια φούρναρης, έχω ψήσει... (vids)

O βίος και η ποδοσφαιρική πολιτεία του Μαδριλένου προπονητή τον έχει φέρει τόσες πολλές φορές από το ζενίθ στο ναδίρ, που μοιάζει με καρδιογράφημα...

Η σεζόν 2025-26 είναι ιστορική για τον Ραφαέλ Μπενίτεθ. Ενδεχομένως είναι κι ένα επιπλέον προσωπικό κίνητρο, η 40η σεζόν της προπονητικής του καριέρας να τον βρει ενεργό σε πάγκο ποδοσφαιρικής ομάδας. Δεν είναι και πολλοί οι προπονητές που στα 65 τους έχουν να επιδείξουν τόσο μεγάλη προπονητική εμπειρία.

Η λέξη «κίνητρο» είναι το σημαντικότερο κλειδί της συνεργασίας που πιθανώς θα επεδίωκε ο Μαδριλένος τεχνικός, o οποίος προβάλλει σαν φαβορί για να καθίσει στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Για έναν προπονητή, πάντως, που έχει πάρει Champions League, έχει κατακτήσει δύο ισπανικές λίγκες όχι με τα βαριά χαρτιά, αλλά με τη Βαλένθια, έχει πανηγυρίσει τίτλους σε Ισπανία, Αγγλία και Ιταλία, μεγαλύτερη σημασία όταν συμφωνεί με έναν σύλλογο έχει τι ζητάει ο ίδιος από τον σύλλογο, παρά το τι ζητάει ο σύλλογος απ’ αυτόν.

Ό,τι είχε να αποδείξει στην προπονητική του ζωή, το απέδειξε. Με τα καλά του και τα κακά του. Τι ζητάει τώρα; Περισσότερα χρήματα; Προφανώς θα μπορούσε να τα βρει αλλού, πιο ανατολικά, σε θερμότερα και ξηρότερα κλίματα. Υστεροφημία; Μετά από τόσες επιτυχίες, είναι δυνατόν να θεωρεί μουτζούρα στο βιογραφικό του ότι δεν τα κατάφερε στην Έβερτον και τη Θέλτα, τις δύο τελευταίες του δουλειές; Ή μήπως πίστη σ’ ένα πρότζεκτ που του παρουσιάστηκε και μια προσωπική φιλοδοξία, να επανέλθει στο ευρωπαϊκό προσκήνιο;

Μια 40αριά χρόνια προπονητής σε 65 χρόνια ζωής; Όσοι νομίζετε πως… κάτι δεν πάει καλά, πιθανόν δεν είστε οι μόνοι. Την πρώτη του ισπανική λίγκα με τη Βαλένθια την κέρδισε μόλις 42 του χρόνια! Σε μια εποχή που πολύ δύσκολα οι ομάδες εμπιστεύονταν προπονητές που δεν είχαν έστω μερικές άσπρες τρίχες στο κεφάλι. Πόσο μάλλον όταν αυτοί δεν έκαναν και αξιόλογη ποδοσφαιρική καριέρα. Ο Μουρίνιο μπορεί να του πήρε αυτά τα ηλικιακά ρεκόρ, όμως η αλήθεια είναι ότι όλα έγιναν νωρίς.

Με πρώτο απ’ όλα, την απόφασή του να ασχοληθεί με την προπονητική. Έχοντας μπει στις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης από τα 13 του, κατάλαβε γρήγορα ότι δεν θα μπορούσε να παίξει στο υψηλό επίπεδο που ονειρευόταν. Όταν έκλεισε τα 18 έπαιξε για τρία χρόνια στις δευτερότριτες ομάδες των «μερένχες» και η ποδοσφαιρική του καριέρα εξαντλήθηκε στην Πάρλα, έναν μικρό σύλλογο που αγωνίζεται σήμερα στο Γ’ τοπικό, και μία σεζόν (1985-86) στη Λινάρες, στη Χαέν της Ανδαλουσίας, επίσης σε τοπικό επίπεδο.

Στα 26 του, λοιπόν, το πήρε απόφαση. Ούτως ή άλλως, το highlight της καριέρας του σαν ποδοσφαιριστής ήταν η συμμετοχή του με την εθνική «πανεπιστημιακή» ομάδα της Ισπανίας στην Πανεπιστημιάδα του Μέξικο Σίτι το 1979 (εκεί βίωσε κι έναν σοβαρό τραυματισμό). Ήταν από τους ελάχιστους παίκτες στην ακαδημία της Ρεάλ που επέλεξε να κάνει πανεπιστημιακές σπουδές, και το 1982 πήρε το πτυχίο του στη φυσική αγωγή.

Με αυτό το πτυχίο, αλλά και την παλαιότερη εμπειρία του στη Ρεάλ (τον θεωρούσαν δικό τους παιδί, μετά από εννέα χρόνια μαζί τους) μπήκε στο πολυπληθές προπονητικό staff των ακαδημιών κι ανέλαβε την Κ17. Για τα επόμενα εννέα χρόνια χόρτασε τίτλους με τις μικρές ομάδες της «βασίλισσας», έγινε βοηθός του Βιθέντε ντελ Μπόσκε τη σεζόν 1993-94, μπήκε προπονητής στη Β’ ομάδα ανδρών της Ρεάλ και το 1996 αποφάσισε να απογαλακτιστεί από τους «γκαλάκτικος» και να ξεκινήσει κανονική καριέρα ως προπονητής ανδρικών ομάδων.

Οι δύο πρώτες του προσπάθειες ήταν… πλήρης αποτυχία. Στη Βαγιαδολίδ (1995-96) έκανε δύο νίκες σε 23 ματς. Στην Οσασούνα (1996) μόνο μία στα πρώτα εννέα. Από αμφότερες… έφυγε νύχτα. H τρίτη του απόπειρα, όμως, μόνο φαρμακερή δεν ήταν. Η γη της επαγγελίας του ήταν η Εξτρεμαδούρα, η πιο φτωχή επαρχία της Ισπανίας, και η ομώνυμη ομάδα της, την οποία οδήγησε στην Πριμέρα από τη Σεγκούντα, τερματίζοντας πίσω από την Αλαβές. Το πάλεψε και την επόμενη σεζόν να την κρατήσει, ωστόσο έχασε στο μπαράζ από την Ράγιο Βαγεκάνο.

Παρά αυτή την επιτυχία, τίποτα δεν έδειχνε τους θριάμβους που ακολούθησαν. Παραιτήθηκε μετά από τον υποβιβασμό και δούλεψε για κάποιους μήνες στην ατομική του εκπαίδευση, έγινε και σχολιαστής στη Marca και το Eurosport! Μέχρι που τον κάλεσε η Τενερίφη, η οποία πάλευε στη Σεγκούντα για να ανέβει. Και πέτυχε με την ομάδα από τα Κανάρια Νησιά δεύτερη άνοδο στην Πριμέρα.

Αυτή η επιτυχία του άνοιξε την πόρτα των μεγάλων συλλόγων, αν και τα παπούτσια στα οποία πάλεψε να χωρέσει ήταν πολύ δύσκολα. Το 2001 ανέλαβε τη Βαλένθια μετά τον Έκτορ Ραούλ Κούπερ και τους δύο συνεχόμενους τελικούς του Champions League! Αυτός που οι επιτυχίες του ήταν στη Σεγκούντα. Στην πρώτη του ομιλία στους παίκτες είπε «μπορεί να μην έχω τις δικές σας επιτυχίες, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα σας κάνω καλύτερους».

Η τριετία στη Βαλένθια έμοιαζε με καρδιογράφημα: Τίτλοι πρωταθλητή το 2002 και το 2004, μια απογοητευτική σεζόν το 2003. Το πόσο δύσκολο είναι για μια ομάδα του στάτους των «νυχτερίδων» να πάρουν δύο τίτλους σε τρία χρόνια στην Πριμέρα, το καταλαβαίνουμε καλύτερα τώρα.

Και μετά… Λίβερπουλ, αντί του Ζεράρ Ουγιέ. Μια ιστορία που κράτησε έξι χρόνια και ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, την κατάκτηση του Champions League στον αξέχαστο τελικό της Κωνσταντινούπολη! Ακολούθησαν ένας ακόμα τελικός (στην Αθήνα το 2007) και όλων των ειδών οι τίτλοι (Κύπελλο Αγγλίας, Λιγκ Καπ, Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ) αλλά όχι και το πρωτάθλημα, ο διακαής πόθος των κόκκινων για πολλά χρόνια. Επί καιρό σερνόταν και η διαφωνία του με τους διοικούντες, η σχέση ξέφτισε. Ούτως ή άλλως άντεξε πολύ εκεί, περισσότερο κι απ’ όσο ο ίδιος περίμενε, όπως παραδέχτηκε αργότερα.

Η Ίντερ, ο επόμενος σταθμός του από το καλοκαίρι του 2010, ήταν άλλο ένα ζευγάρι μεγάλα παπούτσια. Να διαδέχεσαι τον Μουρίνιο μετά από treble δεν είναι και ό,τι ευκολότερο. Παρά τους δύο τίτλους που κέρδισε (Σούπερ Καπ και Παγκόσμιο Συλλόγων), απολύθηκε στο εξάμηνο κι έμεινε για σχεδόν δύο χρόνια στα αζήτητα.

Το Νοέμβριο του 2012 του δόθηκε η ευκαιρία επιστροφής στην Πρέμιερσιπ με την Τσέλσι, με την ταμπέλα του «υπηρεσιακού» αντί του Ρομπέρτο Ντι Ματέο. Παρά το Γιουρόπα Λιγκ που κατέκτησε και την 3η θέση που κατάφερε (απευθείας πρόκριση στους ομίλους του Champions League), δεν ανέτρεψε την ταμπέλα, αλλά λίγο τον ένοιαζε. Η Νάπολι και ο Αουρέλιο ντε Λαουρέντις του άνοιξαν την πόρτα για κάτι καλύτερο. Έτσι πίστευε.

Δύο χρόνια κράτησε ο γάμος. Και, όπως συνήθιζε, έφερε την όποια επιτυχία στην αρχή, το Κύπελλο Ιταλίας. Θεώρησε ότι είχε ανέβει και πάλι στο υψηλότερο στάτους, οπότε το κάλεσμα της αγαπημένης του Ρεάλ το καλοκαίρι του 2015 ήταν κάτι που φάνηκε να το περιμένει από καιρό. Κι όμως, η παραμονή του στον πάγκο κράτησε έξι μήνες μόνο.

Η βαριά ήττα στο κλάσικο από τη Μπαρτσελόνα με 4-0 μέτρησε ως το τέλος. Έφυγε τον Ιανουάριο του 2016 αφήνοντας την ομάδα στην 3η θέση, τέσσερις βαθμούς πίσω από την Ατλέτικο και δύο πίσω από τη Μπαρτσελόνα, πρώτη στον όμιλό της στο Champions League και στους 32 του κυπέλλου.

Σε δύο μήνες τον κάλεσε ο αγγλικός βορράς, η Νιούκαστλ που ζητούσε απεγνωσμένα τη σωτηρία στην Πρέμιερσιπ. Δεν την κατάφερε, παρ’ ότι έμεινε αήττητη στις τελευταίες έξι αγωνιστικές. Το συμβόλαιό του έλεγε ότι μπορούσε να φύγει αν η ομάδα υποβιβαζόταν, όμως αυτός έμεινε και οδήγησε τις «καραξάξες» στο πρωτάθλημα της Τσάμπιονσιπ το 2016-17 και φυσικά την άνοδο. Έμεινε πιστός ως το 2019, οπότε τον κάλεσαν τα (πολλά) γιουάν των Κινέζων. Τουλάχιστον γι’ αυτό τον κατηγόρησε ο Μάικ Άστλεϊ, ο ιδιοκτήτης της Νιούκαστλ, με τον οποίον δεν είχε ποτέ τις καλύτερες των σχέσεων.

Η Νταλιάν από την περιοχή της Μαντζουρίας στη βορειοανατολική Κίνα του πρόσφερε τα καλύτερα λεφτά της καριέρας του. Τα αποτελέσματα, πάντως, δεν ήταν αυτά που κι ο ίδιος επιθυμούσε, οπότε εκμεταλλεύθηκε την σκληρή κινεζική καραντίνα λόγω COVID-19 και τον Ιανουάριο του 2021 έκοψε το συμβόλαιό του στη μέση.

Οι τελευταίοι δύο του σταθμοί είναι κι αυτοί που έχουν αναφερθεί περισσότερο τις τελευταίες ημέρες, όταν και το όνομά του μπήκε στην επικαιρότητά μας. Το καλοκαίρι του 2021 υπέγραψε τριετές συμβόλαιο στην Έβερτον, έκανε κάποιες αρχικές νίκες, αλλά συνέχισε με μία νίκη από την 7η ως την 22η αγωνιστική, που έμελλε να είναι και η τελευταία του.

Στη Θέλτα υπέγραψε επίσης για τρία χρόνια το καλοκαίρι του 2023, αντικαθιστώντας τον Κάρλος Καρβαλιάλ, όμως η θητεία του εκεί κράτησε εννέα μήνες (οι έξι μόνο αγωνιστικοί). Αρχές Μαρτίου απολύθηκε έχοντας κερδίσει μόλις 24 βαθμούς στα πρώτα 28 ματς της Λα Λίγκα.

Θεωρείται ένας προπονητής που δύσκολα λέει καλά λόγια. Ακόμα και σε εμφανίσεις φανταστικές από μεγάλους παίκτες που είχε στη διάθεσή του δεν εκθείαζε κανέναν, ούτε ιδιωτικά, φυσικά ούτε και δημόσια. Η σχέση του, επίσης, με τους παίκτες περιγράφεται ως απόλυτα επαγγελματική, χωρίς συναισθηματισμούς. Τον άνθρωπο που του χάρισε το μοναδικό του Champions League, τον Πολωνό γκολκίπερ Γέρζι Ντούντεκ, τον πήρε παράμερα το καλοκαίρι και του είπε ότι τον προορίζει για εφεδρικό…

Αν κάτι, όμως, του πιστώνεται, είναι ότι δεν δίστασε να κάνει πειράματα με παίκτες, να τους αλλάξει θέση και να τους «εκμεταλλευθεί» όπως ήθελε αυτός. Και κάποιοι απ’ αυτούς, όπως ο Στίβεν Τζέραρντ και ο Τζέιμι Κάραγκερ, έπαιξαν το καλύτερο ποδόσφαιρο της καριέρας τους υπό τις οδηγίες του.