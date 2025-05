Κρόος: «Συναγερμός ή Γερμανικός Ποιμενικός; Προτιμώ Ατσέρμπι για φύλακα του σπιτιού!»

Ο Τόνι Κρόος έδειξε την εκτίμησή του στον 37χρονο στόπερ της Ίντερ με μια απίθανη ατάκα, ενώ δεν έκρυψε τη χαρά του για τον αποκλεισμό των «μπλαουγκράνα», πράγμα λογικό μετά τη δεκαετή παρουσία του στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Μερικά αποσπάσματα από όσα είπε στο podcast «Einfach mal Luppen» και τον αδερφό του, Φέλιξ Κρόος:

«Εάν έπρεπε να διαλέξω μεταξύ ενός συστήματος συναγερμού, ενός Γερμανικού Ποιμενικού και του Ατσέρμπι για να φυλάξουν το σπίτι μου, θα διάλεγα τον Ατσέρμπι! Έχει απίστευτη νοοτροπία. Μπορώ να χαρακτηρίσω τους Ντάμφρις και Μπαστόνι ως μηχανές, επίσης.

Σχετικά με το ματς ήταν μία διαφήμιση για το ποδόσφαιρο, διότι φαινόταν πως μπορούσε να συμβεί το οτιδήποτε από μία στιγμή στην άλλη. Δεν θέλω να πω ότι ήμουν οπαδός της Ίντερ, αλλά ίσως τα προηγούμενα δέκα χρόνια που ήμουν στη Ρεάλ, με επηρέασαν ώστε να είμαι κατά της Μπαρτσελόνα. Για αυτό χάρηκα όταν έγινε το 3-3.

Θα πρέπει ωστόσο να δώσω συγχαρητήρια στον Χάνσι Φλικ για τον τρόπο με τον οποίο αγωνίστηκαν οι παίκτες του. Και οι δύο ομάδες ήξεραν ακριβώς τι έπρεπε να κάνουν για να βλάψουν η μία την άλλη. Η Ίντερ αμύνθηκε με εκπληκτικό τρόπο, αλλά σημείωσε επτά γκολ».

