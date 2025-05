Πρώτη θερινή μεταγραφή για την Άρσεναλ – Έκλεισε τον Θουμπιθέντι

Από νωρίς κινείται η Άρσεναλ για την ενίσχυση του ρόστερ της και ήδη έκλεισε την πρώτη της μεταγραφή ενόψει της νέας σεζόν. Παίκτης των «κανιονέρηδων» θα είναι ο Μαρτίν Θουμπιθέντι, ο οποίος θα αφήσει τη Ρεάλ Σοσιεδάδ για το Λονδίνο.

Η Άρσεναλ τα βρήκε σε όλα με τον Ισπανό μέσο και πλέον αναμένεται να ενεργοποιηθεί η ρήτρα των 60 εκατομμυρίων ευρώ.

Φέτος ο 26χρονος αμυντικός μέσος κατέγραψε 44 συμμετοχές, 2 γκολ και 2 ασίστ με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ.

