Η ήττα της Σάλτσμπουργκ έφερε... χαμόγελα στον Παναθηναϊκό

Με τα δεδομένα που υπήρχαν πριν από την αναμέτρηση της Σάλτσμπουργκ με την Στουρμ Γκρατς, οι «πράσινοι» βρίσκονταν στους ανίσχυρους του δεύτερου προκριματικού γύρου και είχαν ως υποψήφιους αντιπάλους την Ρέιντζερς, την Σάλτσμπουργκ και την Βικτόρια Πλζεν.

Η Σάλτσμπουργκ, ωστόσο ηττήθηκε με 4-2 από την Στουρμ Γκρατς, έπεσε στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα στο πρωτάθλημα Αυστρία και μόνο με θαύμα θα προλάβει την 2η θέση, κάτι που φέρνει τον Παναθηναϊκό στο γκρουπ των ισχυρών.

Με τα νέα δεδομένα υποψήφιοι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στον 2ο προκριματικό γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης θα είναι η Μπραν (Νορβηγία), η Σερβέτ (Ελβετία) και μια εκ των Αούστρια Βιέννης ή Βόλφσμπεργκερ (Αυστρία).

Υπενθυμίζουμε πως η συμμετοχή στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών, εξασφαλίζει θέση στην League Phase του Europa League.

🚨 Great news for 🇬🇷 Panathinaikos fans!



❌ 🇦🇹 Salzburg are no longer projected to finish 2nd in Austria, so Panathinaikos will likely be seeded in the Champions League - QR2 (League Path)!



➡️ Join our Page (🆙 in bio) for detailed projections, including seeding and % chances! pic.twitter.com/iixGJJVZto