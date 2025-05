Εμπλέκουν και την Τότεναμ με τον Βαγιαννίδη στο εξωτερικό

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης πραγματοποίησε μια πολύ καλή σεζόν με τον Παναθηναϊκό και έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του με το «Τριφύλλι», χωρίς όμως αυτό να βάζει... φρένο στο ενδιαφέρον ομάδων του εξωτερικού, που τον έχουν ψηλά στην λίστα τους.

Ο τελευταίος σύλλογος που ήρθε στο προσκήνιο είναι η Τότεναμ, με τον Πιτ Ο' Ρουρκ, του «footyinsider247» να υποστηρίζει πως η φιναλίστ του Europa League ετοιμάζεται να κινηθεί για την απόκτησή του, βλέποντας στον άσο του Παναθηναϊκού τον αντικαταστάτη του Πέδρο Πόρο.

Φυσικά οι «πράσινοι» εξακολουθούν να υπολογίζουν τον νεαρό μπακ και να πιστεύουν πολύ στις δυνατότητές του, ενώ είναι δεδομένο πως θα συναινέσουν σε πώλησή του μόνο για κάποιο πολύ υψηλό ποσό, αφού υπάρχει και το ποσοστό μεταπώλησης που διατηρεί η Ίντερ και περιπλέκει τα πράγματα.

Το σίγουρο είναι πως ο Βαγιαννίδης έχει καταφέρει με τις εμφανίσεις του να κεντρίσει το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών ομάδων και το καλοκαίρι για αυτόν προμηνύεται... μακρύ.

Tottenham are readying a move for Greek international Georgios Vagiannidis as a potential replacement for Pedro Porro should they lose him this summer. #THFC #Panathinaikos pic.twitter.com/HsFtcYYP4F