Η Eurovision θα κάνει... χαλάστρα στην φιέστα της Βασιλείας!

Συγκεκριμένα, η Βασιλεία το Σάββατο (10/5) αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Λουγκάνο και με νίκη ή ισοπαλία «σφραγίζει» και μαθηματικά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, όμως προκύπτει μεγάλο πρόβλημα με την φιέστα.

Ο λόγος έχει να κάνει με την Eurovision, που φέτος θα φιλοξενηθεί στην Ελβετία και συγκεκριμένα στην Βασιλεία, με πολλές εκδηλώσεις το σαββατοκύριακο να έχουν προγραμματιστεί στην πλατεία Barfusserplatz.

Το πρόβλημα, είναι ότι στην εν λόγω πλατεία συνηθίζεται να στήνεται η φιέστα της Βασιλείας για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και όλο αυτό το σκηνικό προκαλεί πονοκέφαλο στις τοπικές αρχές.

I'm not sure Basel city officials saw this potential logistical nightmare coming when 🇨🇭 won the Eurovision Song Contest.



FC Basel can win the title on Saturday, however, the city square where they celebrate title wins has already been transformed into "Eurovision Village" ... pic.twitter.com/nNuOTc1mKj