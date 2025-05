Η Αγγλία θα έχει για πρώτη φορά στην ιστορία της έξι ομάδες στο Champions League

Αυτή, μάλιστα θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης που μια χώρα θα εκπροσωπηθεί με έξι ομάδες, αφού η πρωταθλήτρια Λίβερπουλ έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία της στο Champions League της νέας σεζόν.

Από εκεί και πέρα στις αγωνιστικές που απομένουν για την ολοκλήρωση της Premier League, η Άρσεναλ η Σίτι, η Τσέλσι, η Νιούκαστλ, η Άστον Βίλα και η Νότιγχαμ Φόρεστ θα δώσουν «μάχη» για τα τέσσερα εισιτήρια που απομένουν.

Τέλος, το έκτο εισιτήριο θα δοθεί στον νικητή του τελικού του Europa League ανάμεσα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Τότεναμ, με τις δύο ομάδες να διανύουν απογοητευτική σεζόν στην Premier League.

