Στα «ραντάρ» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς!

Το φετινό καλοκαίρι αναμένεται να είναι δύσκολο για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ώστε να μην βιώσει ανάλογη σεζόν, άσχετα αν είναι με το... ενάμιση πόδι στον τελικό του Europa League. Ο φάκελος «τερματοφύλακας» είναι από τους πιο σημαντικούς, μιας και ο Αντρέ Ονάνα είναι κόκκινο... πανί για τους φίλους της ομάδας.

Ο Βάνια Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς είναι τα τελευταία τέσσερα χρόνια ο βασικός πορτιέρε της Τορίνο, η οποία δεν ξεχωρίζει στη Serie A. Από τη δική του μεριά, ο 28χρονος δίμετρος άσος κάνει καλές σεζόν, ενώ στο Μουντιάλ του Κατάρ το 2022 έπαιξε και στα τρία παιχνίδια της Σερβίας στον όμιλο.

Συνολικά, σε 155 εμφανίσεις με την Τορίνο, από το 2017, έχει δεχθεί 158 γκολ και έχει κρατήσει απαραβίαστη την εστία του 52 φορές. Επιπρόσθετα, έχει φορέσει τις φανέλες των Λέχια Γκντανσκ, Σταντάρ Λιέγης, Βοϊβοντίνα, Άσκολι και Σπαλ. Έχει αξία 12 εκ. ευρώ, την ώρα που ο Ονανά είναι στα 32, σύμφωνα με το transfermarkt.

Μένει να δούμε αν οι συζητήσεις βγάλουν «λευκό καπνό» και πως θα υποδεχθούν την είδηση οι απαιτητικοί φίλοι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ...

🚨🔴 Excl: Manchester United have added Vanja Milinković-Savić to their shortlist for new goalkeeper.



Initial contacts took place for Torino GK among candidates for next season, waiting on price tag and more. @MatteMoretto



Story on @GiveMeSport ⤵️https://t.co/JeIBhFn8HX pic.twitter.com/Kg4DMfbDE4