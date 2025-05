Η ανάρτηση στα social media της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο.

Με ένα συγκινητικό βίντεο που ανέβασε στη σελίδα της στο Instagram η Κηφισιά κάνει μια αναδρομή στην πορεία της στη Super League 2 μέχρι την επιστροφή στα σαλόνια της μεγάλης κατηγορίας.

«Let us tell you a story about a team that rose to the top against all odds and turned ambition into triumph» που σημαίνει «Επιτρέψτε μας να σας πούμε μια ιστορία για μια ομάδα που ανέβηκε στην κορυφή ενάντια σε όλες τις πιθανότητες και μετέτρεψε τη φιλοδοξία σε θρίαμβο».