Το συγκινητικό αντίο του Αλεξάντερ-Άρνολντ στη Λίβερπουλ – Φεύγει για τη Ρεάλ Μαδρίτης (vid)

Ένας κύκλος ζωής ολοκληρώθηκε για τον Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, ο οποίος αποχαιρέτισε τη Λίβερπουλ μετά από 20 χρόνια με ένα συγκινητικό βίντεο και όλα δείχνουν πως θα μετακομίσει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Τα βρετανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με τον ισπανικό σύλλογο.

Αναλυτικά το μήνυμα του Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ:

«Μετά από 20 χρόνια στην Λίβερπουλ, τώρα είναι η ώρα να επιβεβαιώσω ότι θα φύγω στο τέλος της σεζόν.

Αυτή είναι εύκολα η πιο δύσκολη απόφαση που έχω πάρει ποτέ στη ζωή μου.

Ξέρω ότι πολλοί από εσάς αναρωτηθήκατε γιατί ή απογοητευτήκατε που δεν έχω μιλήσει ακόμα γι' αυτό, αλλά η πρόθεσή μου ήταν πάντα να επικεντρωθώ πλήρως στο συμφέρον της ομάδας, το οποίο ήταν η εξασφάλιση του τίτλου Νο. 20.

Αυτός ο σύλλογος ήταν όλη μου η ζωή -όλος μου ο κόσμος- για 20 χρόνια. Από την Ακαδημία μέχρι τώρα, η υποστήριξη και η αγάπη που έχω νιώσει από όλους, εντός και εκτός του συλλόγου, θα μείνουν μαζί μου για πάντα. Θα σας είμαι για πάντα υπόχρεος.

Αλλά, δεν έχω ξαναδεί κάτι άλλο και αυτή η απόφαση αφορά την εμπειρία μιας νέας πρόκλησης, το να βγάλω τον εαυτό μου από τη ζώνη άνεσής μου και να τον πιέσω τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά.

Έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό κάθε μέρα που ήμουν σε αυτόν τον σύλλογο και ελπίζω να νιώσετε ότι σας το ανταπέδωσα κατά τη διάρκεια της παραμονής μου εδώ.

Από τα βάθη της καρδιάς μου, ευχαριστώ όλους -τους προπονητές μου, τους μάνατζέρ μου, τους συμπαίκτες μου, το προσωπικό και τους απίστευτους υποστηρικτές μας- για τα τελευταία 20 χρόνια.

Είχα την ευλογία να ζήσω τα όνειρά μου εδώ και ποτέ, μα ποτέ, δεν θα θεωρήσω δεδομένες τις ξεχωριστές στιγμές που είχα την τύχη να ζήσω μαζί σας. Η αγάπη μου για αυτόν τον σύλλογο δεν θα πεθάνει ποτέ».

