Βίντεο που προκαλεί σοκ από το Βέλγιο: Οπαδός της Άντερλεχτ πατάει με το μηχανάκι φίλο της Μπριζ! (vid)

Με σοβαρά επεισόδια πριν από το παιχνίδι επισκιάστηκε ο τελικός του κυπέλλου Βελγίου ανάμεσα σε Κλαμπ Μπριζ και Άντερλεχτ, με την ομάδα του Χρήστου Τζιόλη να επικρατεί με 2-1.

Πιο συγκεκριμένα, οι οπαδοί της Άντερλεχτ είχαν βγει από το πρωί στους δρόμους των Βρυξελλών και έψαχναν τους αντίστοιχους της Μπριζ, ενώ μεταξύ άλλων συνέβη και ένα σοκαριστικό περιστατικό.

Σε αυτό λοιπόν διακρίνεται το θύμα να προσπαθεί να ξεφύγει από 4-5, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρνει και να βρίσκεται στο έδαφος.

Αμέσως οι οπαδοί της Μπριζ αρχίζουν να τον χτυπούν με κλωτσιές και ξύλα, όμως ένας άλλος που οδηγεί μηχανάκι, πάει κατά πάνω του και αρχίζει να τον πατάει με την μπροστινή ρόδα.

04.05.2025🇧🇪Club Bruggy - Anderlecht