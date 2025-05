Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Έγραψε ιστορία ο Όμπι

Ο Ρούμπεν Αμορίμ είπε να ρίξει μέσα όλους τους μικρούς στην αναμέτρηση με την Μπρέντφορντ και μπήκε στα κιτάπια της ιστορίας. Με μέσο όρο ηλικίας τα 22 έτη και τις 270 μέρες η ενδεκάδα που παρέταξε είναι η νεαρότερη στην ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τρίτη πιο νεαρή που έπαιξε ποτέ σε αγώνα της Premier League.

Μικρότερος όλων ο Δανός επιθετικός Τζιντόζιε Όμπι, ο οποίος σε ηλικία 17 ετών και 156 ημερών έγινε ο νεαρότερος παίκτης στην ιστορία των κόκκινων διαβόλων, ο οποίος ξεκινάει σε αγώνα της στην Premier League!

