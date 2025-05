Αναστάτωση στην Ίντερ Μαϊάμι με τον Μέσι: Έφυγε... καρφί για τα αποδυτήρια και δεν πανηγύρισε με την ομάδα (vid)

Η Ίντερ Μαϊάμι επικράτησε των Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς με 4-1 με τον Λιονέλ Μέσι να βρίσκει δίχτυα.

Ωστόσο, αυτό που προκάλεσε αλγεινή εντύπωση είναι το γεγονός πως ο Αργεντίνος σούπερ σταρ δεν πανηγύρισε με την υπόλοιπη ομάδα μετά το τέλος του αγώνα αλλά κατευθύνθηκε κατευθείαν για τα αποδυτήρια.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο 37χρονος ποδοσφαιριστής φαινόταν αρκετά κουρασμένος, κάτι που διαπιστώθηκε στην διάρκεια του δευτέρου μέρους.

Δείτε το χαρακτηριστικό video:

🚶‍♂️ Messi Immediately Walks Off at Final Whistle.



While Inter Miami stays on the field to relish the 4-1 victory over the New York Red Bulls, Lionel Messi walks directly to the locker room without much celebration.#InterMiamiCF #Messi𓃵 pic.twitter.com/p26fvb0tIf