Νέα απώλεια στην άμυνα της Μπαρτσελόνα ενόψει Ίντερ

Εξακολουθεί να πονάει ο Ισπανός αριστερός μπακ που μετρά στη σεζόν 43 εμφανίσεις με 1 γκολ και 10 ασίστ.

Ο Χάνσι Φλικ έχει απομείνει με τους Γκαρθία, Κουμπαρσί, Αραούχο και Μαρτίνεθ, καθώς και ο Κουντέ θα απουσιάσει, επίσης, από τη ρεβάνς με την Ίντερ.

Στόχος είναι να προλάβουν το Clasico-τίτλου της 11ης Μαΐου, ενώ στα -πολύ- θετικά συγκαταλέγεται η επάνοδος του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

