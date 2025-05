AS: «Αναλαμβάνει την εθνική Βραζιλίας ο Αντσελότι»

Ο Ιταλός τεχνικός φέρεται να κατέληξε σε συμφωνία με τον Εντνάλντο Ροντρίγκες, πρόεδρο της Βραζιλιάνικης Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «AS».

Ο Αντσελότι θα δώσει προτεραιότητα στη Ρεάλ Μαδρίτης με τον πρόεδρο να το κατανοεί και να είναι διατεθειμένος να τον περιμένει. Πηγές κοντά στην Ομοσπονδία της Βραζιλίας, αναφέρουν μια κομβική ημερομηνία για την έναρξη της συνεργασίας των δύο πλευρών. Αυτή είναι η 12η Μαΐου, μια μέρα μετά το κλάσικο με την Μπαρτσελόνα.

Ο Ιταλός προπονητής έχει ακόμα έναν χρόνο συμβόλαιο με τη Ρεάλ και εμπλέκονται αρκετές ρήτρες σχετικά με το πότε θα αποχωρήσει. Αν φύγει μόνος του, θα χάσει ένα σημαντικό κομμάτι της αποζημίωσής του. Γι' αυτό αναζητείται μια φόρμουλα για ένα διαζύγιο με όρους που δεν θα είναι επιζήμιοι για καμία πλευρά, ενώ ίσως η Ομοσπονδία της Βραζιλίας καλύψει ένα ποσό, για να είναι πιο ομαλή η μετάβαση.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: CARLO ANCELOTTI WILL BECOME THE NEW HEAD COACH OF BRAZIL! 🇧🇷



He will take over once La Liga is finished.



