Μάχη επιβίωσης ανάμεσα σε Διαγόρα και Καβάλα

Η αυλαία πέφτει σήμερα στον Α΄ Όμιλο της Super League 2 με το παιχνίδι στην Ηλιούπολη να κρίνει ποια ομάδα θα υποβιβαστεί.

Η μοναδική εκκρεμότητα που έχει απομείνει για την τελευταία αγωνιστική στον Α΄ Όμιλο της Super League 2, είναι ποια ομάδα θα ακολουθήσει τον Εθνικό Νέου Κεραμιδίου στην πιο κάτω κατηγορία. Κάτι που θα κριθεί στην Ηλιούπολη, ανάμεσα σε Διαγόρα Ρόδου και Καβάλα.



Αναφορικά με τα Play Off, διαδικαστικού χαρακτήρα είναι τα παιχνίδια ΠΟΤ Ηρακλής - Μακεδονικός και Καμπανιακός - ΠΑΣ Γιάννινα. Στο Καυτανζόγλειο, ο «Γηραιός» θέλει, τουλάχιστον, να ολοκληρώσει με θετική νότα το μίνι πρωτάθλημα, διατηρώντας το αήττητο σερί του. οι «πράσινοι», από την άλλη, έχουν προ πολλού ξεκινήσει τον προγραμματισμό για την επόμενη σεζόν.

Το ίδιο ισχύει και για τους δυο συλλόγους που θα κοντραριστούν στη Χαλάστρα. Ο Καμπανιακός περιμένει τον ΠΑΣ Γιάννινα, με τον «Αγιαξ της Ηπείρου» να είναι εν μέσω διοικητικών εξελίξεων.



Στα Play Out, η αναμέτρηση του Διαγόρα Ρόδου με την Καβάλα είναι... όλα τα λεφτά. Οι Ρόδιοι έμειναν «ζωντανοί» στην προσπάθεια να παραμείνουν στην κατηγορία μετά τη «λευκή» ισοπαλία που απέσπασαν στη Θεσσαλονίκη από τον ΠΑΟΚ Β΄. Για τον Διαγόρα, έστω και ως τυπικά γηπεδούχο, η νίκη αποτελεί μονόδρομο, ενώ έχει το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία με τους «αργοναύτες». Φυσικά, οι νησιώτες παίζουν για ένα και μόνο αποτέλεσμα, τη στιγμή που ο ΑΟΚ έχει την πολυτέλεια να παίξει ακόμη και για το «Χ», ενώ παραμένει αήττητος στο μίνι πρωτάθλημα. Στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος τα δυο ματς δεν ανέδειξαν νικητή (1-1 στη Ρόδο και 0-0 στην Καβάλα), ενώ στα Play Out οι Μακεδόνες επικράτησαν με 2-1 στο «Ανθή Καραγιάννη».

Για το ονόρε, η Νίκη Βόλου υποδέχεται τον ΠΑΟΚ Β΄ στο «Παντελής Μαγουλάς». Μοναδικό κίνητρο αποτελεί η πρωτιά στο μίνι πρωτάθλημα, με τις δυο ομάδες να ανανεώνουν το ραντεβού τους για την επόμενη σεζόν. Στην τρέχουσα, πάντως, οι Θεσσαλοί παραμένουν αήττητοι κόντρα στους Θεσσαλονικείς (0-4 και 1-1 στη Θεσσαλονίκη, 1-1 στον Βόλο).

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 3/5

PLAY OFF

14:45 ΠΟΤ Ηρακλής – Μακεδονικός (ΣΚΑΪ)

14:45 Καμπανιακός – ΠΑΣ Γιάννινα (monobala / live εικόνα)

Ρεπό: ΑΕΛ

PLAY OUT

14:45 Διαγόρας – Καβάλα (monobala / live μετάδοση)

14:45 Νίκη Βόλου – ΠΑΟΚ Β’ (monobala / live εικόνα)

Ρεπό: Εθνικός Νέου Κεραμιδίου

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Κυριακή 4/5

PLAY OFF

14:45 Καλαμάτα – Αιγάλεω (HYBRID ΣΚΑΪ)

14:45 Κηφισιά – Ηλιούπολη (ΣΚΑΪ)

Ρεπό: Πανιώνιος

PLAY OUT

14:45 Παναργειακός – Παναχαϊκή (monobala / live εικόνα)

14:45 Χανιά – Asteras Aktor B (monobala / live εικόνα)

Ρεπό: AEK B