Λίβερπουλ: Tο συγκινητικό μήνυμα του Κλοπ στον Σλοτ μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος! (vid)

Ιστορία με την Λίβερπουλ έγραψε ο Άρνε Σλοτ, καθώς οι Reds κατέκτησαν το 20ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους. Έτσι, ο Γιούργκεν Κλοπ έστειλε ένα συγκινητικό μηνυμα στον Ολλανδό τεχνικό μετά την κατάκτηση της Premier League, οπως αποκάλυψε ο ίδιος σε δηλώσεις του.

«Φυσικά και έλαβα πάρα πολλά μηνύματα και τα 9 από τα 10 ήταν τα ίδια. Ήρθαν όμως με καλή καρδιά και είναι όμορφο να τα λαμβάνεις. Προσπάθησα να απαντήσω σε όλα, όχι στέλνοντας πίσω μεγάλα μηνύματα, αλλά προσπάθησα να απαντήσω σε όλα.



Ήταν κάτι το εκπληκτικό, ειδικά την Κυριακή. Για όλους τους οπαδούς της Λίβερπουλ ήταν μία από τις καλύτερες ημέρες της ζωής τους και το ίδιο ισχύει για μένα. Ο τρόπος με τον οποίο κύλησε όλη ημέρα, με τα γκολ, είδα τι σήμαινε αυτό για τους παίκτες και τους οπαδούς.



Υποθέτω πως το διασημότερο άτομο από όσους μου έστειλαν μηνύματα ήταν ο Γιούργκεν Κλοπ. Τι είχε να πει; Ναι, αυτό που είπαν οι περισσότεροι, συγχαρητήρια,. Μου έγραψε επίσης ότι τώρα ξέρω πόσο ξεχωστιστός είναι αυτός ο σύλλογος και ότι είμαι πλέον μέρος της ιστορίας του, τέτοια πράγματα.



Ήταν πραγματικά χαρούμενος για μένα, για τους παίκτες, για το επιτελείο, για τον κόσμο. Ίσως ξέχασα μερικούς αλλά νομίζω πως ήταν ο διασημότερος από όσους μου έστειλαν», ανέφερε αναλυτικά ο Σλοτ.

🗣️ "Now you are part of history"



Arne Slot reveals the message he received from Jurgen Klopp after Liverpool claimed the Premier League title 🏆 pic.twitter.com/jSPywxQ00I