O αποκλεισμός της Ίντερ Μαϊάμι έφερε... τριγμούς για τον Μασεράνο

Ο Αργεντινός τεχνικός διαδέχθηκε στον πάγκο της Ίντερ Μαϊάμι τον Τάτα Μαρτίνο, όμως ο αποκλεισμός από τα ημιτελικά του Champions Cup, έφερε άγριο κράξιμο για τον Αργεντινό τεχνικό.

«Ο Μας και ο Μπέκαμ πρέπει να απολύσουν τον Μασεράνο. Ο χειρότερος προπονητής στην ιστορία της Ίντερ Μαϊάμι, δεν γνωρίζει πώς να χειρίζεται τους παίκτες του», ήταν μερικά από τα σχόλια που γράφτηκαν στα social media.

🚨 Javier Mascherano is on the path of becoming Inter Miami’s worst manager in history. He has already lost 4 games, drawn 4 games, and conceded 21 goals in 20 games. pic.twitter.com/3AVQKWpiK1

The most damming thing about last night is that it’s clear Mascherano doesn’t even know how to evaluate his own players.



To believe that Chelo Weigandt, Federico Redondo, or Gonzalo Lujan represent your best options is grave coaching malpractice. pic.twitter.com/G1L74rYRyP