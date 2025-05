Πολεμικό σκηνικό στη Σεβίλλη: Συμπλοκές οπαδών της Μπέτις και της Φιορεντίνα (vids)

Χάος επικράτησε το βράδυ της Τετάρτης σε πολυσύχναστη γειτονιά της Σεβίλλης, όταν… συναντήθηκαν οπαδοί της Μπέτις με αυτούς της Φιορεντίνα, πριν τον αποψινό ημιτελικό για το Conference League.

Οι ultras των δύο ομάδων προκάλεσαν σοβαρά επεισόδια, καθώς επιδόθηκαν σε καρεκλοπόλεμο και ανταλλαγή φωτοβολίδων.

Στο σημείο βρίσκονταν και απλοί άνθρωποι που έτρεχαν να σωθούν, καθώς η Αλαμέδα ντε Χέρκουλες ήταν γεμάτη κόσμο.



30.04.2025, Riots before tomorrow match Real Betis🇪🇸 against Fiorentina🇮🇹 in Seville, click here for live report: https://t.co/Koprt27L7C pic.twitter.com/iUVvz9exZc