Μπέρδεμα με Αντσελότι: H Ρεάλ μπλοκάρει την μετακίνησή του στην Βραζιλία!

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Μαδριλένοι μπλοκάρουν την μετακίνηση του Ιταλού τεχνικού στον πάγκο της «Σελεσάο», παρά την προφορική συμφωνία των δύο πλευρών.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βραζιλίας έχει δώσει τα χέρια με τον Ιταλό τεχνικό εδώ και δύο ημέρες, όμως ο Αντσελότι δεν έχει υπογράψει ακόμη το συμβόλαιό του λόγω της εμπλοκής της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο λόγος που οι Μαδριλένοι βάζουν προσωρινά stop στην μετακίνηση του Ιταλού τεχνικού είναι ότι δεν ενημερώθηκαν επίσημα για την συμφωνία του με την Βραζιλία, ενώ είναι αρνητικοί και στο να καταβάλουν αποζημίωση στον έμπειρο προπονητή.

Ο Αντσελότι, άλλωστε έχει συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο με την Ρεάλ Μαδρίτης και πλέον οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συζητήσεις για να βρεθεί η «χρυσή τομή».

