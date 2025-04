«Προτάσεις από δύο ελληνικές ομάδες ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ»

Ο Πάμπλο Ολιβέιρα, ο οποίος τα ξημερώματα αποκάλυψε πως ο Ματίας Αλμέιδα θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν από την ΑΕΚ, σε νέα του ανάρτηση κάνει λόγο για ελληνικό ενδιαφέρον για τον προπονητή της Ρεάλ Σοσιεδάδ Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι ο Ισπανός τεχνικός έχει προτάσεις από δύο ελληνικές ομάδες, χωρίς να τις κατονομάσει.

Το… τάιμινγκ των αναρτήσεων του Βραζιλιάνου δημοσιογράφου δεν φαίνεται να είναι τυχαίο, καθώς η Ένωση θα κινηθεί για νέο προπονητή, καθώς όλα δείχνουν πως θα κλείσει ο κύκλος του Αλμέιδα.

Ο 53χρονος τεχνικός εργάζεται στη Ρεάλ Σοσιεδάδ από τον Δεκέμβριο του 2018 και έχει συνδέσει το όνομά του με την αναγέννηση της ομάδας, καθώς την έχει οδηγήσει σε αξιοσημείωτες ευρωπαϊκές πορείες, αλλά και στην κατάκτηση του Copa del Rey το 2020. Στα χαρακτηριστικά του είναι το επιθετικό στιλ παιχνιδιού και το έντονο πρέσινγκ και η αξιοποίηση νεαρών παικτών από την ακαδημία. Ένα πακέτο που φαίνεται να ψάχνει η ΑΕΚ.

Το καλοκαίρι ο Αλγκουαθίλ θα αποχωρήσει από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ και θα φανεί αν θα δελεαστεί από το ελληνικό πρωτάθλημα.



O técnico Imanol Alguacil, que está deixando a Real Sociedad, recebeu ofertas de dois times gregos. Alguacil é o segundo treinador há mais tempo no mesmo clube no principal escalão em Espanha, estando apenas atrás de Simeone, treinador do Atlético Madrid há 13 anos e quatro meses pic.twitter.com/wmMIX6y1Ig