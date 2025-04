«Αποχωρεί στο τέλος της σεζόν από την ΑΕΚ ο Αλμέιδα»

Παρελθόν από την ΑΕΚ αναμένεται να αποτελέσει το καλοκαίρι ο Ματίας Αλμέιδα, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Πάμπλο Ολιβέιρα. Ο Βραζιλιάνος επισήμανε σε ανάρτησή του ότι ο «Πελάδο» δεν πρόκειται να μείνει στην Ένωση, με την απόφαση για το διαζύγιο μετά από τρία χρόνια, να λαμβάνεται από κοινού με τη διοίκηση.

«Ο Ματίας Αλμέιδα αποχαιρετά την ΑΕΚ στο τέλος της σεζόν, αποχωρώντας από τον ελληνικό σύλλογο μετά από 3 χρόνια. Η AEK καταλαμβάνει αυτή τη στιγμή την 4η θέση. Ακόμη, ηττήθηκε στο Κύπελλο από τον Ολυμπιακό. Το ΔΣ μαζί με τον προπονητή Ματίας αποφάσισαν να αποχωρήσει από την ΑΕΚ στο τέλος της σεζόν», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ολιβέιρα.

Τα όσα γράφει ο δημοσιογράφος δεν είναι εκτός… κλίματος, καθώς το τελευταίο δίμηνο η ΑΕΚ δεν τα πάει καλά αγωνιστικά, ενώ το όνομα του Αλμέιδα ακούγεται κάθε φορά που ένας σύλλογος της Βραζιλίας αναζητά προπονητή.

Matias Almeyda se despede do AEK ao término da temporada, deixando o clube grego após 3 anos. O #AEK ocupa atualmente o 4° lugar. Além disso, foi derrotado na Copa da #Grécia pelo Olympiacos. A diretoria, juntamente com Matias, o técnico decidiu sair do AEK ao final da temporada.