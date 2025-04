Μέσα στον Μάιο οι υπογραφές στο νέο συμβόλαιο του Φλικ με την Μπαρτσελόνα

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, το πλάνο των Καταλανών να προσφέρουν νέο συμβόλαιο στον Γερμανό τεχνικό δεν έχει αλλάξει και μέσα στον Μάιο αναμένεται να πέσουν και οι υπογραφές ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Η συμφωνία των δύο πλευρών θα προβλέπει μονοετή επέκταση στο συμβόλαιο του Χάνσι Φλικ, κάτι που σημαίνει ότι θα παραμείνει στον πάγκο της Μπαρτσελόνα τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

🔵🔴 Hansi Flick’s new deal agreement remains matter of details, it will happen and it will be sorted in May.



No changes: Flick wants to stay, Barça want to extend and the new contract will be valid until June 2027, one more year. pic.twitter.com/dUTVaKLXFm