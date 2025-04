Ρομάνο: «Οριστική συμφωνία Αντσελότι-Βραζιλίας!»

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο πλευρές το βράδυ της Δευτέρας έδωσαν οριστικά τα χέρια και ο Ιταλός τεχνικός θα αναλάβει να οδηγήσει την Βραζιλία στο Mundial 2026.

«Ο Κάρλο Αντσελότι και η Βραζιλία κατέληξαν σε κατ’ αρχήν συμφωνία ώστε ο Ιταλός να γίνει προπονητής της Σελεσάο για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Η προσφορά ισχύει από τον Ιούνιο, ΟΧΙ μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Αντσελότι θα χώριζαν όμορφα με τα επίσημα βήματα που απαιτούνται στη συνέχεια», ανέφερε ο Ιταλός δημοσιογράφος.

🚨🇧🇷 BREAKING: Carlo Ancelotti and Brazil have reached an agreement in principle for the Italian to become Seleçao head coach for the World Cup 2026.



Deal valid from June, NOT after Clubs World Cup.



Real Madrid and Ancelotti would part ways nicely with formal steps needed next.