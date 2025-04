Ενημέρωσε τους παίκτες της Ρεάλ για την αποχώρησή του ο Αντσελότι!

Σε αναζήτηση προπονητή φαίνεται να βρίσκεται η Ρεάλ Μαδρίτης μετά και την ήττα της από τη Μπαρτσελόνα στον τελικό του Copa Del Rey, με τον Τσαμπι Αλονσο να είναι ο επικρατέστερος να αναλάβει και τον Κάρλο Αντσελότι να αποτελεί άμεσα παρελθόν.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ρεπορτάζ, ο Ιταλός τεχνικός φέρεται να έχει ενημερώσει ήδη τους παίκτες του για την αποχώρησή του από την ομάδα, γεγονός που δείχνει πως η απόφαση για αλλαγή στο τιμόνι της Βασίλισσας είναι ειλημμένη.

🚨 BREAKING: Carlo Ancelotti has informed Real Madrid's squad that he is leaving the club. @UOLEsporte pic.twitter.com/KZfceSsWZQ