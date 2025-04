Βραζιλιάνικο δημοσίευμα για Αράο και Ιντερνασιονάλ

Ο Βραζιλιάνος χαφ μένει ελεύθερος από το «Τριφύλλι» στο φινάλε της σεζόν και όλα τα δεδομένα δείχνουν ότι δεν θα υπάρξει επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών, με τον έμπειρο μέσο να αποχωρεί.

Από εκεί και πέρα, το όνομά του έχει συνδεθεί με αρκετές ομάδες της πατρίδας του και η τελευταί εξ αυτών που μπαίνει στο... παιχνίδι φαίνεται πως είναι η Ιντερνασιονάλ, που θέλει να ενισχυθεί στην μεσαία της γραμμή.

Σύμφωνα με το «Vozes do Gigante», η συγκεκριμένη ομάδα έχει κάνει ήδη μια πρώτη κρούση στον ποδοσφαιριστή, προκειμένου να βολιδοσκοπήσει τις προθέσεις του για το καλοκαίρι, δίχως να υπάρχει προς το παρόν κάτι πιο προχωρημένο.

Το σενάριο να επιστρέψει στην χώρα του πάντως μοιάζει το επικρατέστερο, αφού και οι Σάντος και Ατλέτικο Μινέιρο μοιάζουν να τον έχουν στην λίστα τους.

🚨 #Inter perto do final do seu contrato com o panathinaikos (🇬🇷) Willian Arão (33) por meio dos seus intermediários foi oferecido ao inter , direção do inter analisa o nome do jogador mais ainda sem nenhum avanço dos dirigentes do inter !!



📰 / @vozesdogigante 📸 / Reprodução pic.twitter.com/mZZ0zVZBxO