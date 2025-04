Τελειώνει άμεσα ο Αντσελότι από τη Ρεάλ – Δεν πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων

Ραγδαίες αναμένονται οι εξελίξεις στη Ρεάλ Μαδρίτης αναφορικά με το μέλλον του Κάρλο Αντσελότι. Το διαζύγιο μοιάζει δεδομένο, με την εφημερίδα «Gazzetta dello Sport» να δίνει μια πιο… άμεση διάσταση στο θέμα. Σε σημερινό δημοσίευμα αναφέρεται ότι ο Ιταλός τεχνικός θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν και δεν θα βρίσκεται στον πάγκο των «μερένχες» στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Το συμβόλαιο με τη Ρεάλ του Αντσελότι εκπνέει το 2026, αλλά αυτό δεν θα σταθεί εμπόδιο στη λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών, καθώς φαίνεται πως και οι δύο πλευρές αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν μαζί.

Φαβορί για τον πάγκο των Μαδριλένων είναι ο Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος θα αποχωρήσει από την Μπάγερ Λεβερκούζεν, ενώ ο Ιταλός τεχνικός βρίσκεται κοντά στο να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της εθνικής Βραζιλίας ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.



