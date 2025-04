«Μπήκε» στην Έβερτον ο Τζέισον Κιντ!

Την απόφαση του να επενδύσει στην Έβερτον πήρε ο Τζέισον Κιντ, ο οποίος εντάχθηκε στην Roundhouse Capital Holdings, που αποτελεί μέρος του γκρουπ Friedkin, που ελέγχει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών του αγγλικού συλλόγου: «Είναι τιμή να μπαίνω στο γκρουπ ιδιοκτητών της Έβερτον σε μία τόσο ιστορική στιγμή. Με ένα νέο στάδιο στον ορίζοντα και ένα λαμπρό μέλλον μπροστά. Είναι μία μεγάλη στιγμή για όλους», σχολίασε ο πρώην τεχνικός των Ντάλας Μάβερικς, ο οποίος δραστηριοποιείται μετοχικά και σε δύο ποδοσφαιρικές ομάδες με έδρα το Όκλαντ.

We are delighted to announce a further addition to the Club’s ownership group.



Jason Kidd, the Head Coach of the NBA’s @dallasmavs, has joined Roundhouse Capital Holdings, part of The Friedkin Group. 🔵