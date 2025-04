Ο αλγόριθμος δίνει ανίσχυρο τον Παναθηναϊκό στον 2ο προκριματικό του Champions League (pic)

Ο Παναθηναϊκός παλεύει για την κατάκτηση της 2ης θέσης στο Πρωτάθλημα, η οποία δίνει ένα εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Οι «πράσινοι» είναι μάλιστα το φαβορί για αυτό, αφού έχουν αποκτήσει ένα σημαντικό προβάδισμα απέναντι σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με τον αλγόριθμο του «Football Meets Data» πάντως, το «Τριφύλλι» αυτή την στιγμή θα έμπαινε ως ανίσχυρο στον 2ο προκριματικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, έχοντας για πιθανούς αντιπάλους την Ρέιντζερς, την Σάλτσμπουργκ και την Βικτόρια Πλζεν.

Από την άλλη πλευρά, εάν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να εξασφαλίσει μια θέση στους ισχυρούς, ανάλογα και με τις εξελίξεις στα υπόλοιπα Πρωταθλήματα, πιθανοί αντίπαλοι θα ήταν με τα τωρινά δεδομένα η Σερβέτ, η Μπραν και η Αούστρια Βιέννης.

