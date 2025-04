Σπουδαία μεταγραφή για την Σίτι: Κινείται για την απόκτηση του Ντιόγκο Κόστα!

Μία πολύ σημαντική μεταγραφή ετοιμάζει η Μάντσεστερ Σίτι συμφωνα με ρεπορτάζ. Συγκεκριμένα, οι Πολίτες φέρονται να κινούνται για την απόκτηση του Ντιόγκο Κόστα από την Πόρτο.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ο Πορτογάλος τερματοφύλακας έχει πει ήδη το «ναι» στους Άγγλους και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο ομάδων έχουν ξεκινήσει.

O 25χρονος κίπερ έχει οψιόν στο συμβόλαιο του, η οποία φτάνει τα 40 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο οι άνθρωποι της Σίτι προσπαθούν να πληρώσουν λιγότερα από αυτό το ποσό για να τον κάνουν δικό τους.

