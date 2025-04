Απίστευτο: Η Αβελίνο ανεβαίνει κατηγορία τις χρονιές που αλλάζει ο Πάπας

Με μία μακάβρια σύμπτωση είναι συνδεδεμένη η Αβελίνο, αφού κάθε φορά που αλλάζει ένας Πάπας ανεβαίνει κατηγορία στην Ιταλία.

Ο Πάπας Φραγκίσκος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, την ώρα που η Αβελίνο του Δημήτρη Σουνά πανηγύρισε την άνοδο στη Serie B.

Κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή σκυτάλης στην ηγεσία της Ρωμαιοκαθοκικής Εκκλησίας, η Αβελίνο ανεβαίνει κατηγορία.

Η μακάβρια σύμπτωση ξεκινάει από το 1958. Από τότε ο Πάπας έχει αλλάξει επτά φορές (σ.σ. η μια έγινε την ίδια χρονιά) και η Αβελίνο έχει ανέβει κατηγορία και στις έξι εξ αυτών.

To 1958 η Αβελίνο ανέβηκε στη Serie C και στη συνέχεια εξελέγη νέος Πάπας. Το 1963 ο Πάπας Παύλος αντικατέστησε τον Πάπα Ιωάννη και η Αβελίνο ανέβηκε και πάλι στη Serie C.

Το 1978 τη θέση του Πάπα Παύλου πήρε ο Ιωάννης Παύλος, ο οποίος έμεινε μόλις 33 ημέρες γιατί έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Νέος Πάπας έγινε ο Ιωάννης Παύλος Β’. Εκείνη τη χρονιά, η Αβελίνο ανέβηκε στην κορυφαία κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου.

Το 2005 που έγινε η επόμενη αλλαγή Πάπα, η Αβελίνο ανέβηκε στη Serie B, ενώ το 2013 όταν ο Πάπας Βενέδικτος παραιτήθηκε για λόγους υγείας, η Ιταλική ομάδα προβιβάστηκε ξανά στη δεύτερη κατηγορία.