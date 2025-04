H Γιουνάιτεντ είναι στην pole position για την απόκτηση του Ματέους Κούνια

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το τελευταίο διάστημα έχει προχωρήσει τις επαφές με την Γουλβς για την απόκτηση του Ματέους Κούνια.

Η Γιουνάιτεντ, μάλιστα έχει έρθει σε συμφωνία με τον Βραζιλιάνο επιθετικό για το συμβόλαιο που θα υπογράψει, με τους «Κόκκινους Διάβολους» να βρίσκονται στην pole position για την απόκτησή του.

