Ο Λίντελοφ «έχασε» την επική ανατροπή της Γιουνάιτεντ επειδή χτύπησε ο γιος του!

O Bίκτορ Λίντελοφ αποτελεί μέλος του ροτέσιον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και με το σκορ στο 2-0 έτρεξε στο σπίτι μαζί με την γυναίκα του για να πάνε στο νοσοκομείο τον 3χρονο γιο τους, Φράνσις, καθώς έπεσε από τη γυάλινη σκάλα τους και χρειάστηκε να κάνει πλαστική επέμβαση στο μέτωπό του!

Έτσι, έχασε την επική ανατροπή των «Κόκκινων Διαβόλων» στο «Ολντ Τράφορντ» που ισοδυναμούσε με πρόκριση στα ημιτελικά του Europa League, όμως αξίζουν πολλά μπράβο και στον Ρούμπεν Αμορίμ που έδωσε άμεσα το «ΟΚ», μόλις η κοπέλα που πρόσεχε τα παιδιά του Σουηδού αμυντικού ειδοποίησε τη σύζυγό του.

«Μας τηλεφώνησε η BaBysitter, ήταν ήδη στο δρόμο για το νοσοκομείο. Ο γιος μας, Φράνσις, είχε ανοίξει το κεφάλι του πέφτοντας στη γυάλινη σκάλα του σπιτιού μας. Το μέτωπό του ήταν χωρισμένο στα δύο και χρειάστηκε να κάνει πλαστική χειρουργική επέμβαση. Ευτυχώς, πήγαν όλα καλά και ο γιος μας είναι εντάξει τώρα».

