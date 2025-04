«Στην έξοδο ο Μπερνάρντο Σίλβα» με ρήτρα 58 εκατομμύρια ευρώ!

Σύμφωνα με δημοσιεύματα αγγλικών Μέσων, ο Μπερνάρντο Σίλβα ειδοποιήθηκε πως θα πρέπει να ψάξει αλλού τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και μάλιστα, λίγες ημέρες μετά το ρεπορτάζ της «A Bola» που τον έφερνε σε επαφές με την αγαπημένη του Μπενφίκα για πιθανή επιστροφή στην πατρίδα του.

Το καλοκαίρι του 2026 ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του με τους «πολίτες», ενώ υπάρχει ρήτρα 58 εκ. ευρώ, 8 περισσότερα από αυτά που δαπάνησαν το 2017 για να τον αποκτήσουν από τη Μονακό. Αρκετές ομάδες της Σαουδικής Αραβίας θα μπορούσαν να μπουν στο «κόλπο», όμως οι «Αετοί» της Λισαβώνας είναι ένας πιο συμβατός προορισμός για εκείνον, καθώς έχει αποσυρθεί, επίσης, η Μπαρτσελόνα μετά το περσινό «πρέσινγκ» που άσκησε, δίχως αποτέλεσμα.

Πάντως, αναμένεται να πιάσει «400άρι» στη Σίτι προτού αναχωρήσει, έχοντας πραγματοποιήσει, ήδη, 397 εμφανίσεις με 69 γκολ και 71 ασίστ.

