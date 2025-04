Τρόλαραν τη Λιόν οι οπαδοί της Σεντ Ετιέν: Ευχαρίστησαν τον Χάρι Μαγκουάιρ

Το ντέρμπι ανάμεσα στη Σεντ Ετιέν και τη Λιόν είναι από τα κλασικά της Γαλλίας και η αντιπαλότητα είναι μεγάλη. Οι οπαδοί των «στεφανουά» αποφάσισαν να τρολάρουν τους «λιονέ» με έναν πρωτότυπο τρόπο για τον αποκλεισμό τους στο Europa League.

Η Λιόν έχασε την πρόκριση από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στις καθυστερήσεις της παράτασης, με το γκολ του Χάρι Μαγκουάιρ, και δύο φίλοι της Σεν Ετιέν έφτιαξαν μπλούζες με «5» και το «4» (όσο και το σκορ του αγώνα) και τη φράση «ευχαριστώ Μαγκουάιρ», καθώς ο Άγγλος στόπερ πέτυχε το πέμπτο και καθοριστικό γκολ.

Φυσικά υπήρχαν στο γήπεδο φανέλες της Γιουνάιτεντ, αλλά ακόμα και πανό που ευχαριστούσε τον Μαγκουάιρ.

📸 Saint-Étienne fans showing their appreciation for Harry #Maguire ahead of their derby game against rivals #Lyon. [@RomainBruyas]



📸 Saint-Étienne fans brought out a #mufc shirt to torment their rivals Lyon before the derby game. [@Dorian_Bonzom]#mufc #ManchesterUnited pic.twitter.com/18mFTqSkp3