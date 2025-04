«Συμφωνία Γιουνάιτεντ-Νάπολι για την μεταγραφή του Οσιμέν»

Σύμφωνα με το «Africa Foot», που επικαλείται πηγές από την πλευρά του Νιγηριανού στράικερ, οι δύο ομάδες τα έχουν βρει σε όλα και το καλοκαίρι ο 26χρονος επιθετικός θα μετακομίσει στο Μάντσεστερ για λογαριασμό της Γιουνάιτεντ.

Ο Οσιμέν βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση, αφού ο δανεισμός του στην Γαλατασαράι εξελίσσεται ιδανικά, με τον Νιγηριανό φορ να μετράει 29 γκολ σε 34 εμφανίσεις έχοντας στο ενεργητικό του και έξι ασίστ.

Οι εμφανίσεις του Οσιμέν, δεν άφησαν ασυγκίνητη την Γιουνάιτεντ, που ψάχνεται για την ενίσχυσή της στην επιθετική γραμμή, βρίσκονταν στο πρόσωπο του 26χρονου στράικερ τον ιδανικό επιθετικό που ψάχνει.

