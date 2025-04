Τα... άκουσε στο Μπερναμπέου ο Μπαπέ

Ο Κιλιάν Μπαπέ ήταν εκτός αποστολής αφού εξέτισε την τιμωρία του, με τους οπαδούς της Ρεάλ να τον αποδοκιμάζουν, όντας απογοητευμένοι από τις πρόσφατες εμφανίσεις του.

Συγκεκριμένα, στην διάρκεια του αγώνα ο Μπαπέ εμφανίστηκε στο video wall να παρακολουθεί από την εξέδρα και τότε οι φίλοι της Ρεάλ άρχισαν να αποδοκιμάζουν τον Γάλλο στράικερ.

🚨 The official broadcast showed Kylian Mbappé's face on the screen. Some of the fans at the Bernabéu started to whistle. pic.twitter.com/vhGXPwVcaJ