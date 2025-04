Ντε Μπρόινε: «Σοκαρίστηκα με την απόφαση της Σίτι - Ανοιχτός σε προτάσεις από την Premier League»

Σοκαρισμένος δηλωσε πως είναι ο Κέβιν Ντε Μπρόινε μετά την απόφαση της Μάντσεστερ Σίτι να μην του προσφέρει νέο συμβόλαιο, παρά την καλή χρονιά που έχει πραγματοποιήσει.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Κέβιν Ντε Μπρόινε:

«Είμαι ανοιχτός σε όλες τις προτάσεις, ακόμα και από την Premier League, είμαι ανοιχτός σε όλα. Πρέπει να κοιτάξω τη συνολική εικόνα. Δεν έλαβα καμία πρόταση από τη Σίτι όλη τη σεζόν, οπότε ναι ήταν δική της απόφαση. Σοκαρίστηκα αλλά πρέπει να το αποδεχθώ. Ειλικρινά πιστεύω πως ακόμα μπορώ να αποδώσω σε αυτό το επίπεδο και το δείχνω τον τελευταίο καιρό, όμως καταλαβαίνω πως οι σύλλογοι πρέπει συχνά να παίρνουν δύσκολες αποφάσεις»

🚨 Kevin De Bruyne: “There was a little bit of shock as I didn't have any offer from Man City the whole year”.



“Obviously I was a bit surprised but have to accept it”



"I still think I can perform at this level but I understand clubs have to make decisions", says via @aadamp9.