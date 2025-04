«Κρεμάει» παπούτσια και βάζει... κοστούμι: Η πρώτη δουλειά του Άαρον Ράμσεϊ

Η απομάκρυνση του Ομέρ Ριζά και η παρουσία του Άαρον Ράμσεϊ στην Κάρντιφ ως αρχηγός, οδήγησαν τους ιθύνοντες του συλλόγου σε μια συμβολική κίνηση, δίνοντας το «τιμόνι» του πάγκου στον 34χρονο μέσο που θα κοουτσάρει την ομάδα της πατρίδας του, σε ένα νέο κεφάλαιο της ποδοσφαιρικής «ζωής» του. Μάλιστα, θα διατελέσει προπονητής του Δημήτρη Γούτα, ο οποίος ήταν -μέχρι πρότινος- συμπαίκτης και με τον Μανώλη Σιώπη, θέλοντας να παραμείνουν στην Championship.

Η καριέρα του ήταν γεμάτη δυσκολίες εξαιτίας των συχνών τραυματισμών, συνδέοντας το όνομά του, κυρίως, με την Άρσεναλ, ενώ μετέπειτα είχε «αθόρυβα» περάσματα από τις Γιουβέντους, Ρέιντζερς και Νις. Επιπρόσθετα, υπήρχε και ένας «μύθος», όταν ήταν στα... πάνω του με τους «Κανονιέρηδες» και την εθνική Ουαλίας που έφθασε μέχρι τους «4» του Euro 2016 (σ.σ. μια ιστορική διάκριση), πως κάθε φορά που σκόραρε κάποια διάσημη προσωπικότητα «έφευγε» από τη ζωή μέσα σε λίγες ώρες!

Τώρα, όμως, θα πρέπει να κάνει το 3Χ3 ως το φινάλε του πρωταθλήματος, ξεκινώντας τη μάχη της... επιβίωσης κόντρα στην Όξφορντ, εντός έδρας, τη Δευτέρα (21/4).

Cardiff City FC can confirm that Omer Riza has been relieved of his duties as First Team Manager.



Aaron Ramsey will lead the Club for the remaining three games of the Championship season, beginning with Monday’s match at home to Oxford United.#CityAsOne