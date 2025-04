Έμμεση διάψευση για Κλοπ και Ρεάλ από τον ατζέντη του (pic)

Ο Γιούργκεν Κλο απέναλαβε τον ρόλο του επικεφαλής του ποδοσφαίρου στις ομάδες του ομίλου Red Bull, όμως πρόσφατα δημοσιεύματα τον ήθελαν κοντά στην επιστροφή του στους πάγκους, είτε για την Ρεάλ Μαδρίτης, είτε για την Εθνική Βραζιλίας.

Τα σενάρια αυτά διαψεύστηκαν πάντως κατηγορηματικά από τον ατζέντη του, Μαρκ Κόσικε, που μιλώντας στο «Sky Sports» εξήγησε ότι ο πελάτης του είναι απόλυτα ικανοποιημένος με την δουλειά που έχει αναλάβει.

«Ο Γιούργκεν είναι πολύ χαρούμενος με το νέο του ρόλο ως επικεφαλής του παγκόσμιου ποδοσφαίρου στη Red Bull. Είναι πλήρως συγκεντρωμένος και ευτυχισμένος εκεί» ανέφερε χαρακτηριστικά.

