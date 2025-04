Χωρίς παίκτες των Μπαρτσελόνα και Ρεάλ η ενδεκάδα της αγωνιστικής

Φυσικά, ο Γκιρασί (Ντόρτμουντ) και ο Μαρτίνες (Ίντερ) βρίσκονται στην κορυφή στην επίθεσης, ενώ εκτός του MVP Ράις, ο Κίβιορ εκπροσωπεί την Άρσεναλ στην άμυνα.

Παρών και οι σκόρερ Μέντες (Παρί), Κόνσα-ΜακΓκιν (Άστον Βίλα), Παβάρ (Ίντερ), με τους Γκρος (Ντόρτμουντ) και Ολίσε (Μπάγερν) να συμπληρώνουν την ενδεκάδα.

Καμία παρουσία από την Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ, δείγμα της... εικόνας τους σε Βεστφαλία και Μαδρίτη, αντίστοιχα.

