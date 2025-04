Tα check in της Γκλάντμπαχ με… άρωμα Ελλάδας και τα μεταγραφικά «θέλω»

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ με επίκεντρο τις επισκέψεις της γερμανικής ομάδας στα play offs (1-4) της Super League.

Τα play offs της Super League για τις θέσεις 1-4, αποτελούν ασφαλώς τα πιο εμπορικά ματς της «μεγάλης» - κατηγορίας του ελληνικού πρωταθλήματος.

Γι΄αυτό κι είναι απολύτως φυσιολογικό να αποτελούν πόλο έλξης για ξένα κλαμπ που στέλνουν τους δικούς τους «κατασκόπους» στο πλαίσιο του scouting report κι όχι μόνο.

Το SDNA έγραψε προ ημερών για την επίσκεψη της Γκλάντμπαχ στο παιχνίδι Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (3-1) που έλαβε χώρα (6/4) στο ΟΑΚΑ για την 2η αγωνιστική των play offs.

Εσχάτως το γερμανικό κλαμπ σχεδιάζει κι άλλη αποστολή με…άρωμα Ελλάδας και με φόντο ματς που βρίσκεται στην ατζέντα των επόμενων τριών αγωνιστικών των αγώνων κατάταξης (1-4).

Στην προκειμένη περίπτωση έχει ενδιαφέρον το ρεπορτάζ σχετικά με τους λόγους των επισκέψεων της Μπορούσια στην Ελλάδα και τις live…γεύσεις από τα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος.

By the way, η γερμανική ομάδα έχουν ήδη «καπαρώσει» τον 28χρονο πολυσύνθετο αμυντικό, Κέβιν Ντικς που μένει ελεύθερος από την Κοπεγχάγη.

Συγχρόνως θέλει να «μοσχοπουλήσει» τον 29χρονο σέντερ φορ, Τιμ Κλάιντινστ που έχει βγάλει 15 γκολ σε 27 παιχνίδια στη φετινή Bundesliga και τον περασμένο Οκτώβριο κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Γερμανίας, έχοντας 4 γκολ σε 6 ματς με το εθνόσημο στο στήθος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του SDNA από γερμανικές πηγές, η Γκλάντμπαχ ψάχνεται σε αυτό το τάιμινγκ για την ενίσχυση στο κεντρικό άξονα κι αναζητεί «εξάρι», «οκτάρι» και «δεκάρι».