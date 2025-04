Νορβηγία: Βγήκε MVP και το βραβείο ήταν ένα γουρούνι 23 κιλών (vid)

Η Μπρίνε βγήκε νικήτρια στον εκτός έδρας αγώνα με την Βάρχογκ (4-0), στα πλαίσια του πρώτου γύρου του Κυπέλλου Νορβηγίας.

Με αυτό το αποτέλεσμα πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση, με τον Χέινε Άσε Λάρσεν να σημειώνει χατ-τρικ.

Γι'αυτό τον λόγο ο 22χρονος Νορβηγός είδε το όνομά του να γίνεται viral στα social media λόγω του βραβείου που πήρε.

Για τον τίτλο του MVP, παρέλαβε ένα γουρούνι συνολικού βάρους 23 κιλών, με τον ίδιο να παίρνει το βραβείο του και να ποζάρει με καμάρι στον φωτογραφικό φακό.

🚨• Bizarre scenes in the 1st round of the Norwegian cup between 5th tier side Varhaug and top flight team Bryne



• MOTM was given a 23kg pig as a prize😳 pic.twitter.com/V86ijGpb8Q